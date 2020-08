Pallavolo – Coppe Europee 2020/21: oggi i sorteggi, la situazione delle squadre italiane (Di venerdì 21 agosto 2020) Si sono svolti oggi, presso il BCE – Broadcasting Center Europe in Lussemburgo, i sorteggi per le Coppe Europee CEV per la stagione 2020/21. Ospiti di eccezione per i sorteggi della CEV Champions League Volley: Maja Poljak, leggenda ed ex giocatrice di Vicenza e Bergamo, e il palleggiatore della Nazionale Italiana di Pallavolo, Simone Giannelli. Saranno eccezionalmente quattro le squadre italiane che parteciperanno alla prossima edizione del più importante Campionato Europeo di Pallavolo. La Savino del Bene SCANDICCI inizierà il suo percorso partendo dal Primo Round, dove la formazione toscana si sconterà con il club serbo del Tent OBRENOVAC: per questa prima fase, le gare di andata ... Leggi su sportfair

In campo maschile le problematiche sono frutto principalmente del cambio in quella che è la formula di svolgimento della fase preliminare, come riportato da Volleyball.it; l’Itas Trentino fa parte del ...

