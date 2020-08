Manila Nazzaro, Lorenzo frena sulla gravidanza: ecco perché è complicato (Di venerdì 21 agosto 2020) Temptation Island non li ha per nulla scalfiti, anzi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti dal reality delle tentazioni più uniti di prima. Non solo: nel programma di Canale 5 si sono imposti come la coppia più amata dal pubblico in un’edizione che ha fatto registrare un boom di ascolti, facendo segnare nuovi record … L'articolo Manila Nazzaro, Lorenzo frena sulla gravidanza: ecco perché è complicato proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Temptation Island non li ha per nulla scalfiti, anzi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti dal reality delle tentazioni più uniti di prima. Non solo: nel programma di Canale 5 si sono imposti c ...

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso svelano: “Un Figlio? C’è un problema”

