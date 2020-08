L’ultima di Salvini: denunciare Conte. Io rispondo con una pernacchia (Di venerdì 21 agosto 2020) Alla denuncia per “favoreggiamento dell’immigrazione con l’aggravante del Covid” che Matteo Salvini presenterà contro Giuseppe Conte, bisognerebbe rispondere con una pernacchia. Nulla di più a chi, come il leader del Carroccio, sta diventando la macchietta di se stesso. Il problema è che non fa più ridere. Il castello di carte che ha costruito in questi anni si sta smontando ed è bene che gli stessi sostenitori della Lega se ne accorgano, prima che il partito vada alla malora e cominci a rimpiangere Bossi o il dimenticato Gianfranco Miglio. Proprio quest’ultimo, siamo sicuri, arrossirebbe se messo a sedere vicino al Capitano che è capace di circondarsi di personaggi assurdi. Come Steve Bannon, arrestato per truffa nei finanziamenti al muro fra Messico e Usa, voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano

dellorco85 : In anteprima ho la bozza dei prossimi 70 tweet di Salvini: '?? Assurdo amici! Il Governo pensa a ...... (inserire… - Surfiniae : L’ultima di #Salvini: denunciare Conte. Io rispondo con una pernacchia #Cazzaro - labellezzadiur1 : @glovvyng Dopo l'ultima sparata di Salvini poi, lasciamo stare - ilfattoblog : L’ultima di Salvini: denunciare Conte. Io rispondo con una pernacchia - clikservernet : L’ultima di Salvini: denunciare Conte. Io rispondo con una pernacchia -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima Salvini Azzolina contro Salvini: «Dovrebbe studiare lo chiamerò gaglioffo» Corriere TV