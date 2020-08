Inter, la sconfitta contro il Siviglia scatena il web: “Conte come Totò Cutugno” (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Inter perde la finale di Europa League sconfitta dal Siviglia e chiude la stagione a zero titoli. Il popolo dei social non perdona Conte e la squadra nerazzurra.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/iltifone66/status/1296915574593814528/photo/1"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEKmGqKIFuV/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEKmVwjqKvn/"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/j giamp84/status/1296915070996414464"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/liracondo/status/1296914802137235456"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Antorco66/status/1296914275890597888"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/negri jenny/status/1296913528335609858"embedcontent src="instagram" ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Il #Siviglia ha vinto l'Europa League #UEL - Linerazzurra : RT @poverainter: Che finale vergognosa che abbiamo giocato.C’è solo da vergognarsi e ammettere lo schifo da vomito. Ora gli influencer vi d… - readyplayer1__ : Milano, piazza del Duomo Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid un folto gruppo di tifosi milanisti festeggia l… - Adalber54679112 : @QSVS_Official Oramai era scontata la sconfitta, I primi 10 minuti inter bene poi il buio primo tempo parità ingann… - SimoneCorradi2 : RT @_3nike: Io ti amo #Inter... tu no ma io tanto!?? Per favore, non buttiamo via tutto quello fatto fin'ora. Ripartiamo da questa sconfitta… -