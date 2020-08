Inter, il presidente Zhang non si abbatte: “stagione comunque da applausi. Conte? Grande lavoro” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Inter non riesce a vincere l’Europa League, il Siviglia si impone 3-2 in finale e porta a casa per la sesta volta l’ambito trofeo, lasciando i nerazzurri con l’amaro in bocca e con la delusione nel cuore. Pool/Getty ImagesNonostante la sconfitta, il presidente Zhang Jr ha voluto comunque complimentarsi con i suoi giocatori nel post gara, applaudendo tutti ai microfoni di Sky Sport: “il bilancio è positivo, siamo in un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e avere l’occasione di vincerla, qualche anno fa non potevamo neanche immaginarcelo. Perdere fa parte del calcio, ma dare sempre il massimo ci rende ottimisti. La stagione comincerà tra poco e nelle prossime settimane penseremo al futuro. Ma gli obiettivi non cambiano: non ha funzionato questa ... Leggi su sportfair

