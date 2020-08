Inter, Conte medita un clamoroso addio: “a tutto c’è un limite, molte cose non mi sono piaciute” (Di sabato 22 agosto 2020) La finale di Europa League ma non solo, l’Inter rischia di perdere anche Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’allenatore nerazzurro ha usato parole forti e decise ai microfoni di Sky Sport, paventando un clamoroso addio dopo quanto accaduto nell’arco dell’Intera annata agonistica. Lars Baron/Getty ImagesL’ex Juve non ha usato mezzi termini nell’esprimere il proprio stato d’animo, facendo tremare l’Intera dirigenza dell’Inter: “adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, a mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro ... Leggi su sportfair

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - JSeMeNeVanto : RT @Corriere: Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - uattafuck : RT @GiovaFortuna: Ha scelto l' Inter per ripicca contro Agnelli, voleva vincere qualcosa sempre per questo motivo, l' ha presa lì, ha trova… -