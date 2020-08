Incendi in California: 4 morti e 33 feriti. Squadre di soccorso allo stremo. Governatore: “Negate cambiamenti climatici? Venite qui” (Di venerdì 21 agosto 2020) Quattro persone sono morte negli oltre 370 Incendi che stanno devastando la California. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e si contano almeno una trentina di feriti tra i civili e gli oltre 10mila vigili del fuoco impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Oltre 175 palazzi sono stati distrutti e almeno altri 50mila sono minacciati, 1.250 chilometri quadrati di sterpaglie, aree rurali, canyon e fitte foreste sono bruciati. Le Squadre di soccorso sono ormai allo stremo, costrette a lavorare anche per tre giorni di fila. Dichiarato lo stato di emergenza. “Una sfida senza precedenti”, la definisce il Governatore Gavin Newsom che aggiunge: “Se negate i cambiamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

