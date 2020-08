In Campania crescono casi e focolai. De Luca: «Troppi contagi al Nord, valuteremo stop alla mobilità tra Regioni» (Di venerdì 21 agosto 2020) «A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un diretta Facebook. Nel frattempo continuano a crescere i casi: oggi 68 nuovi casi, mai così tanti da quattro mesi. E ora preoccupa il casertano. La situazione maggiormente monitorata è a Roccamonfina, dove il focolaio accesso da tre ragazzi rientrati da una vacanza in Grecia si sta estendendo, ricostruisce l’Ansa. Preoccupa anche il vicino comune di Sparanise, dove ... Leggi su open.online

