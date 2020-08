GP Stiria FP1 Moto3: Vietti primo con scivolata (Di venerdì 21 agosto 2020) Il weekend del GP di Stiria comincia, come da tradizione, con le FP1 della classe Moto3. Il primo leader della tre giorni è Celestino Vietti Ramus, unico della categoria a girare sotto il minuto e 36″. Con 1’35.997, il giovane pilota del VR46 distanzia di ben tre decimi Albert Arenas, leader del mondiale e vincitore dello scorso GP d’Austria. Chiude la prima fila virtuale Jeremy Alcoba. Quarto tempo per Tony Arbolino, il quale precede un Raul Fernandez sempre efficace dul giro secco. Buona prestazione anche per Dennis Foggia, settimo dietro a un Deniz Oncu che sembra apprezzare molto il Red Bull Ring. Nono Jaume Masia con Ayumu Sasaki che chiude la top ten. Tredicesimo tempo per Andrea Migno, l’ultimo italiano ad accedere virtualmente alla Q2. Tutti gli altri sono ben oltre la ... Leggi su sport.periodicodaily

