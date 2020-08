Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità: «Seconda ondata di contagio non sarà come la prima, ora siamo pronti» (Di venerdì 21 agosto 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ci da buone notizie. Afferma che la Seconda ondata di Coronavirus non sarà “pericolosa e letale” come la prima. Il medico spiega: «L’Italia come sistema Paese ha dato prova di sé nella capacità di controllare nel miglior modo possibile la diffusione epidemica. E riuscita a prevenire quanto più possibile le morti dei nostri concittadini». Secondo il medico accademico quindi, un eventuale ritorno di Covid 19, non provocherà tutte le morti che abbiamo dovuto affrontare nei mesi di marzo e aprile. Nel meeting di Rimini, l’esperto ha dichiarato che il Paese é ora in grado ... Leggi su urbanpost

