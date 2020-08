Europa League, Inter-Siviglia: quella statistica che terrorizza Conte (Di venerdì 21 agosto 2020) Questa sera Inter e Siviglia si Contenderanno la 49esima finale della Uefa Europa League, 11esima della nuova formula introdotta nel 2009. Antonio Conte studia gli avversari: la statistica che intimorisce Alle 21 di questa sera andrà in scena la finale della 49esima edizione della Uefa Europa League. In campo Inter e Siviglia a Contendersi l’11esima edizione della nuova formula della storica Coppa Uefa. I nerazzurri riassaporano il gusto di una finale europea dopo 10 anni. Sarà la finale numero 10 per L’Inter, nona squadra della storia e terza in Italia dopo Milan e Juventus. Ma a impensierire il prepartita di Antonio Conte, ... Leggi su bloglive

valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : Inter in finale di Europa League: dove erano Conte e i nerazzurri nell’anno del Triplete ? #SivigliaInter Calcio d… - tuttonapoli : Siviglia-Inter, formazioni ufficiali. Conte conferma Bastoni e Young. Per il Siviglia dentro De Jong - hybridmilitia_ : Oh, non so se sono più in ansia per Little Mix Uncancelled o per la finale di Europa League #SivigliaInter… -