Damascelli distrugge la Juve: "Non ha un euro per il mercato, in attacco resta così" (Di venerdì 21 agosto 2020) Il giornalista de Il Giornale Tony Damascelli commenta alla sua maniera - senza peli sulla lingua - le strategie di mercato della Juventus sulle frequenze di Radio Radio. Ecco le sue parole riprese da calciomercato. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Damascelli distrugge Damascelli distrugge la Juve: "Non ha un euro per il mercato, in attacco resta così" Tutto Napoli