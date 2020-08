Benevento, un giocatore positivo al Covid-19 nel ritiro: è asintomatico (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Covid-19 continua a far tremare il Mondo del calcio e la Serie A. Il Benevento infatti comunica che “nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali”. La squadra neopromossa e allenata da Filippo Inzaghi aveva cominciato il ritiro nei giorni scorsi. Leggi su sportface

Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sani ...

