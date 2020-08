Avvelenamento Navalny, colpo di scena: annullato il trasferimento in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) Altro clamoroso e incredibile colpo di scena nella situazione che vede coinvolto l’oppositore russo Navalny: annullato trasferimento in Germania, si complicano le cose. Questa mattina la conferma, ora la smentita. S’infittisce la vicenda che vede coinvolto l’oppositore russo, Alexei Navalny. L’attivista, nelle prime luci di stamani, doveva lasciare la Siberia con direzione Germania. Ad attenderlo c’era un aereo-ambulanza pronto a trasportarlo all’ospedale della Charité di Berlino. Il “viaggio”, invece, si è bloccato di getto. Il volo era partito da Norimberga alle 3.11 di notte ma una volta arrivato in Siberia si è visto sbattere in faccia un “no”, secco, da parte dei ... Leggi su bloglive

