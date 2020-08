«App di tracciamento non efficaci» (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo vari studi i sistemi di tracciamento sugli smartphone avrebbero effetti limitati nel contenimento della pandemia Leggi su media.tio.ch

Italia: riaperture senza logica, ordinanze che si contraddicono in 24h, tracciamento ai minimi, app Immuni non pervenuta. «Perché mi vuoi obbligare alla mascherina?» Tu aderisci o no? Chi propaganda che il virus non c'è oppure propaganda di astenersi. #COVID19 oggi 403 casi contro i 320 di ieri. E se aumentano i contagi vuol dire che una percentuale di contagiati dovrà essere ricoverata. Ma veramente vi stupite del fatto che una app di tracciamento che fondava il suo successo sul senso civico, l'altruismo e la solidarietà non abbia funzionato in Italia?

Ultime Notizie dalla rete : App tracciamento App di tracciamento contro il virus, arriva l’interoperabilità tra Paesi Sky Tg24 Non solo smartphone: smartwatch e smartband usati per monitorare il diffondersi del COVID-19?

Il Bluetooth SIG sta lavorando per introdurre il supporto al tracciamento della diffusione del COVID-19, esattamente come avviene già sugli smartphone grazie ai framework di Google ed Apple (e grazie ...

Come disabilitare la geolocalizzazione su Android, iPhone, Windows 10

In un mondo in cui tutte le app che installiamo ci spiano e raccolgono i dati su tutto quello che facciamo, una delle invasioni della privacy più pericolose è senza ombra di dubbio la geolocalizzazion ...

