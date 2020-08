Aggiornamenti Coronavirus: 5 casi a Trapani (Di venerdì 21 agosto 2020) Coronavirus la situazione a Trapani e provincia :Aggiornamento alle 10 di martedì 21 agosto 2020 Totale casi attuali positivi è di 14 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:Trapani 5; Valderice 1; Alcamo 2; Partanna1; Erice 2; Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - regionepiemonte : Aggiornamenti e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte da #Spagna #Francia #Croazia e #Malta e da tutti g… - cittadibiella : RT @regionepiemonte: Aggiornamenti e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte da #Spagna #Francia #Croazia e #Malta e da tutti gli… - news_ravenna : Coronavirus, Emilia Romagna: dati e aggiornamenti del 20 agosto 2020 - alepreviati : RT @regionepiemonte: Aggiornamenti e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte da #Spagna #Francia #Croazia e #Malta e da tutti gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti Coronavirus Coronavirus, in America Latina oltre 250mila vittime. Trump: "Siamo vicini al vaccino" la Repubblica Coronavirus, 17enne intubato dopo festa in piscina

Uno studente di 17 anni è intubato nella Terapia intensiva del Policlinico di Milano dove è ricoverato da mercoledì. Sarebbe stato infettato dal Sars-cov-2 in una festa di Ferragosto in piscina, insie ...

Serie A, Covid-19: non solo i giocatori di Torino e Brescia, positivo anche Boga del Sassuolo

Dopo la notizia della positività di Andrea Petagna arriva un nuovo comunicato per due giocatori del Torino, uno del Brescia e Boga del Sassuolo AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Alla lunga lista dei positivi ...

Uno studente di 17 anni è intubato nella Terapia intensiva del Policlinico di Milano dove è ricoverato da mercoledì. Sarebbe stato infettato dal Sars-cov-2 in una festa di Ferragosto in piscina, insie ...Dopo la notizia della positività di Andrea Petagna arriva un nuovo comunicato per due giocatori del Torino, uno del Brescia e Boga del Sassuolo AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Alla lunga lista dei positivi ...