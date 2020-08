Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche incinta? Lei interviene e racconta la verità (Di giovedì 20 agosto 2020) Ricordate Giulia Quattrociocche? La ex tronista di Uomini e Donne ha scelto Daniele Schiavon ma tra di loro le cose non andarono. A distanza di mesi, la pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver di Lorenzo Pugnaloni, aveva fatto sapere della sua gravidanza. Peccato che si tratti di una fake news. Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche incinta? Lei interviene... L'articolo Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche incinta? Lei interviene e racconta la verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

