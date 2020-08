«The Crown»: la quarta stagione arriva (finalmente) su Netflix il 15 novembre (Di giovedì 20 agosto 2020) «La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire». È in questa frase pronunciata con fierezza da Olivia Colman che si concentra tutta l’essenza della quarta stagione di The Crown, che arriverà su Netflix il 15 novembre 2020. La serie, che racconterà gli anni cruciali dell’amministrazione Thatcher, interpretata magistralmente da Gillian Anderson, presenterà al pubblico anche uno dei personaggi chiave della monarchia inglese, la cui dipartita era già stata oggetto dell’acclamato film The Queen di Stephen Frears: si tratta della principessa Diana, che avrà il dolce volto di Emma Corrin e che vediamo nel primo teaser nell’abito bianco con il quale si giurerà amore eterno con Carlo, assediata dai flash di quei paparazzi che, secondo molti, l’hanno portata all’esasperazione e a un tormento infinito. https://www.youtube.com/watch?v=m97FsDQX1rg Leggi su vanityfair

