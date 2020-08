Spagna, i convocati di Luis Enrique per la Nations League: prima volta per Ansu Fati (Di giovedì 20 agosto 2020) Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha diramato la lista dei 24 convocati in vista delle gare di Nations League contro Germania e Ucraina in programma il 3 e il 6 settembre. Nella nazionale iberica molte sono le novità, a partire da Ansu Fati, talento del Barcellona alla prima convocazione con la prima squadra. prima convocazione anche per Adama Traore, Eric Garcia, Ferran Torres e Oscar Rodriguez. Queste le scelte: Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón.Difensore: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón, Eric García.Centrocampisti: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, ... Leggi su alfredopedulla

AntoCefalu : Nel 2020 anche le convocazioni cambiano: Luis Enrique annuncia i convocati della Spagna appendendo la mascherina co… - siamo_la_Roma : ?? Bravo @Gonzalo14villar ???? Lo spagnolo convocato dall'U21 ?? Il centrocampista giallorosso nei 23 che affronterann… - cn1926it : #Spagna, #Fabian e l'obiettivo #Reguilon convocati per la #NationsLeague - sscalcionapoli1 : Spagna, Fabian Ruiz tra i convocati: “E’ sempre un privilegio per me” - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati della Spagna. Nella lista Fabian Ruiz e un obiettivo di mercato del Napoli -… -