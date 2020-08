Sedicenne pestato dal branco: aveva difeso un amico da una rapina. Presa la gang di 'Rachid' (Di giovedì 20 agosto 2020) E' stato colpito a calci e pugni dal branco, la gang di 'Rachid'. La sua 'colpa', per così dire, è stata quella di aver tentato di difendere un amico lo scorso febbraio quando, in piazza San Pietro e ... Leggi su romatoday

paolorm2012 : Sedicenne pestato dal branco: aveva difeso un amico da una rapina. Presa la gang di 'Rachid' - Paola55459402 : RT @romatoday: roma Sedicenne pestato dal branco: aveva difeso un amico da una rapina. Presa la gang di 'Rachid' - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Sedicenne pestato dal branco: aveva difeso un amico da una rapina. Presa la gang di 'Rachid' - magicaGrmente22 : Capo, 'Rachid', è un 19enne libico mentre gli altri sono tre minorenni, uno di questi oggi maggiorenne. Uno già irr… - bfogli1 : RT @romatoday: roma Sedicenne pestato dal branco: aveva difeso un amico da una rapina. Presa la gang di 'Rachid' -

Ultime Notizie dalla rete : Sedicenne pestato

RomaToday

E' stato colpito a calci e pugni dal branco, la gang di 'Rachid'. La sua "colpa", per così dire, è stata quella di aver tentato di difendere un amico lo scorso febbraio quando, in piazza San Pietro e ...Il tutto alla presenza di tre amici minorenni della vittima. Che non riuscirono a fare nulla per difenderlo dalla violenza del branco. Gli aggressori fuggirono disperdendosi per le vie del centro, no ...