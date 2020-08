Roma: con un gesto fulmineo gli strappa la collana d’oro e fugge, arrestato 25enne (Di giovedì 20 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 25enne senza fissa dimora dell’Iraq, richiedente protezione internazionale in Italia, per furto aggravato. Roma: con un gesto fulmineo gli strappa la collana d’oro e fugge L’uomo, in Viale Regina Margherita, si è avvicinato ad un 56enne e con un gesto fulmineo gli ha strappato la collana d’oro dal collo, per poi darsi alla fuga a piedi. Ne è nato un inseguimento da parte della vittima, terminato poco dopo quando una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito, ha notato la scena e ha bloccato lo scippatore, recuperando la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

