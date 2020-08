Rangnick: "Giusto confermare Pioli". Poi la stoccata a Maldini (Di giovedì 20 agosto 2020) Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Rangnick ha parlato di Milan e del suo mancato arrivo: " Milan, potevi svoltare. Ibrahimovic? Non ci punterei. Giusto confermare Pioli '. E su Maldini: ' Mi chiedo se la società ... Leggi su milanlive

GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Ralf #Rangnick torna a parlare di #Milan e lo fa alla Gazzetta senza freni: '#Ibrahimovic? Non ci punterei. Giusto conferma… - la_rossonera : RT @NicoSchira: Ralf #Rangnick torna a parlare di #Milan e lo fa alla Gazzetta senza freni: '#Ibrahimovic? Non ci punterei. Giusto conferma… - leonzan75 : RT @NonEvoluto: #Rangnick torna a parlare di #Milan alla @Gazzetta_it e lo fa lanciando ?? incredibili: '#Ibrahimovic? Non ci punterei. Gius… - giovamanna1982 : RT @NonEvoluto: #Rangnick torna a parlare di #Milan alla @Gazzetta_it e lo fa lanciando ?? incredibili: '#Ibrahimovic? Non ci punterei. Gius… - FrankRN10 : RT @king_del_trash: @NonEvoluto @Gazzetta_it Più che l'intervista, mi interesserà leggera la reazione dei media domani: chissà se verranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick Giusto Rangnick: “Giusto confermare Pioli”. Poi la stoccata a Maldini MilanLive.it Rangnick: “Giusto confermare Pioli”. Poi la stoccata a Maldini

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Rangnick ha parlato di Milan e del suo mancato arrivo: “Milan, potevi svoltare. Ibrahimovic? Non ci punterei. Giusto confermare Pioli“. E su Maldini: “Mi chiedo ...

La sorpresa Lipsia sfida il Psg Caccia aperta alla finalissima

Il lavoro lungimirante di Rangnick e del giovanissimo allenatore Nagelsmann ha ... Quindi per il 'tecnico bambino’ del Lipsia è giusto crederci: «i miei stanno tutti bene - sottolinea - e hanno tanta ...

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Rangnick ha parlato di Milan e del suo mancato arrivo: “Milan, potevi svoltare. Ibrahimovic? Non ci punterei. Giusto confermare Pioli“. E su Maldini: “Mi chiedo ...Il lavoro lungimirante di Rangnick e del giovanissimo allenatore Nagelsmann ha ... Quindi per il 'tecnico bambino’ del Lipsia è giusto crederci: «i miei stanno tutti bene - sottolinea - e hanno tanta ...