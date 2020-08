Pomezia, incendio nella notte: sei capannoni distrutti, aria irrespirabile (Di giovedì 20 agosto 2020) Momenti di caos, paura e preoccupazione a Pomezia, dove nella notte è scoppiato un violento incendio, distrutti sei capannoni. La situazione si è tanto acuita al punto che i residenti hanno denunciato: “aria irrespirabile”. Sul posto sono prontamente giunte delle squadre di vigili del fuoco: e dopo otto ore di lavoro per spegnere le fiamme si è arrivati ad un primo bilancio. Sono stati distrutti depositi di gomme e una colonna di fumo nera è visibile per chilometri. Nel pomeriggio via ai rilievi e le campionature dell’aria. I tecnici dell’Arpa Lazio dovranno verificare gli agenti inquinanti. , via ai rilievi sull’aria I vigili del fuoco ... Leggi su italiasera

