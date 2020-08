Michele Misseri: «Sono stato picchiato e abusato da piccolo. Io ho ucciso Sarah» (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono passati dieci anni dal delitto di Avetrana. Il 26 agosto del 2010, Sarah Scazzi venne uccisa. Secondo le sentenze – arrivate fino alla Cassazione – a commettere l’omicidio della quindicenne Sono state Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della giovane. Per loro è scattata la condanna all’ergastolo. Ma c’è un uomo, Michele Misseri, che da anni ribadisce la propria responsabilità per quel brutale omicidio che, secondo i giudici, lo hanno visto protagonista solo dei reati di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. LEGGI ANCHE > Omicidio Sarah Scazzi, la Cassazione: «Sabrina Misseri fredda pianificatrice» Ma lui, ancora una volta, ribadisce di esser ... Leggi su giornalettismo

Il 26 agosto 2020 saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla morte di Sarah Scazzi. Per il suo omicidio scontano l’ergastolo, dopo un processo indiziario, la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima ...La notizia che la vicenda criminale di Avetrana e dei suoi protagonisti – Sarah Scazzi, “zio Michele”, Sabrina Misseri e Cosima Serrano – stia per diventare una serie televisiva non stupisce nessuno e ...