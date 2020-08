Leucemia LLC: via libera a ibrutinib più rituximab (Di giovedì 20 agosto 2020) Leucemia linfatica cronica, il CHMP dell’Agenzia europea del farmaco dice sì all’estensione d’indicazione per ibrutinib più rituximab Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concesso parere favorevole in merito all’estensione d’indicazione per ibrutinib più rituximab, raccomandando l’impiego dei due farmaci in combinazione per il trattamento della Leucemia linfatica cronica (LLC) in… L'articolo Leucemia LLC: via libera a ibrutinib più rituximab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Leucemia LLC Qual è la prospettiva per la leucemia linfatica cronica? Il Punto ntc