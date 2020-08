Gravina al Messaggero: «I tesserati continuino ad essere responsabili» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il calcio trema dopo i primi positivi nel Cagliari e nella Roma in vista della ripartenza della prossima stagione. E se alcuni presidenti puntano allo slittamento ad ottobre, il presidente della Figc Gravina, intervistato al Messaggero, lancia un appello «Colgo l’occasione per rivolgere un invito ai nostri tesserati: vogliamo tutti giocare a calcio, ma prima di essere atleti dobbiamo essere cittadini coscienziosi e continuare ad osservare le disposizioni e le cautele necessarie per contenere le diffusione di questo maledetto virus. Lo abbiamo già fatto dopo il lockdown, dobbiamo continuare a farlo». Conferma la richiesta fatta per ridurre il numero di tamponi ai calciatori, passando da 1 ogni 4 giorni a 1 ogni 8/10 giorni. Sulla riapertura degli stadi «Purtroppo ... Leggi su ilnapolista

A meno di un mese dal via della prossima stagione, fissato per il 19 settembre la preoccupazione è tanta. Inutile nasconderlo. I nuovi casi di positività, Mirante della Roma, i due Primavera gialloros ...

Gravina: «L'approvazione del Dpcm è un bene per tutti». L'Italia potrà giocare in casa con la Bosnia

«L'approvazione del nuovo DPCM rappresenta un passo importante verso l'auspicata partenza della nuova stagione agonistica di tutto il calcio italiano». Al telefono con l'ANSA il presidente della Figc ...

