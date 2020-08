GNABRY, SEI UNA POTENZA (Di giovedì 20 agosto 2020) Se ci fosse un rimpianto nella vita di Serge GNABRY si chiamerebbe WBA, West Bromwich Albion, datato 2015-16. C’era Tony Pulis sulla panchina dei Baggies quando praticamente scartò il nativo di Stoccarda: “per me non è ancora pronto per giocare ad alti livelli, deve ancora migliorare per poterlo fare. Non ha mai giocato a livello professionistico”. Serge GNABRY è l’esempio, come direbbero in Inghilterra, della “working class hero” un giocatore umile che si è sempre impegnato per dare il massimo, partendo da niente. Papà ivoriano, mamma tedesca, giocava a 10 anni come attaccante centrale anche se era abbastanza imprevedibile e dribblava praticamente tutti. Quel dribbling gli è rimasto ancora oggi come mostrato nel gol di ieri sera. Un timido approccio del Bayern avviene ... Leggi su alfredopedulla

6 Buone notizie alla vigilia del raduno nel centro sportivo di Formello. L’eliminazione del Lione dalla Champions League dopo la sconfitta col Bayern Monaco dà alla Lazio la certezza di essere inserit ...

La finale di Champions League sarà Bayern Monaco - Psg

AGI - Saranno Psg e Bayern Monaco a giocare la finale di Champions League, domenica sera, a Lisbona. I tedeschi hanno rispettato il pronostico superando per 3-0 il Lione nella seconda semifinale della ...

