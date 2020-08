Gmail down, impossibile inviare mail con allegati (Di giovedì 20 agosto 2020) Dalle 7 di oggi, 20 agosto, molti utenti hanno avuto problemi con Gmail. Numerose segnalazioni in merito sono comparse sul sito downdetector.com e sui social lamentando il fatto che il servizio di posta elettronica non consente l’invio delle email con allegati e impiega molto tempo a caricare documenti e immagini. Dopodiché, secondo gli utenti, è comparso un messaggio di errore di questo tipo: «Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate»; o alla sua variante «impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova». Questi problemi non interessano solo l’Italia, ma gli stessi Stati Uniti, nonché altri Paesi (Australia, Giappone, India). A quanto ... Leggi su gqitalia

