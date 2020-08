Gismondo a Speranza: «Vorrei sapere chi è che ti dà consigli. Col virus notturno siamo al ridicolo» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Per senso civico, durante l’emergenza Covid-19, ho sempre evitato di esprimere pareri che potessero indurre a comportamenti fuori dai provvedimenti governativi. Molte misure, a volte poco comprensibili ai cittadini, hanno avuto una loro logica strategica, ma l’ultima ordinanza del ministro della Salute ne comprende alcune veramente inspiegabili anche a un tecnico». Lo scrive sul Fatto la virologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo riferendosi in particolare al provvedimento sulla sospensione delle attività del ballo e all’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Gismondo: «Chi ha consigliato il ministro Speranza?» «Mi chiedo – dice – se chi ha ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Gismondo a Speranza: «Vorrei sapere chi è che ti dà consigli. Col virus notturno siamo al ridicolo»… -

Ultime Notizie dalla rete : Gismondo Speranza

Adnkronos

Sulla chiusura delle discoteche in Italia e l’obbligo di mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 non tutti gli esperti sono d’accordo: a intervenire sul Fatto Quotidiano è la virologa dell’ospedale Sacc ..."Per senso civico, durante l’emergenza Covid-19, ho sempre evitato di esprimere pareri che potessero indurre a comportamenti fuori dai provvedimenti governativi. Molte misure, a volte poco comprensibi ...