Francesco Facchinetti, test sierologico in diretta: come è andata? (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo articolo Francesco Facchinetti, test sierologico in diretta: come è andata? . Francesco Facchinetti ha voluto fare il test sierologico in diretta su Instagram per poi condividere con tutti il risultato: è positivo oppure no? Francesco Facchinetti è sempre stato molto attento a queste dinamiche sociali e, come ha sempre fatto, ha deciso di metterci “la faccia” riguardo ad alcune tematiche come quelle della pandemia globale. La … Leggi su youmovies

beretta_gio : RT @GiovanniAgost20: Francesco Facchinetti si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown non siano in realtà peggio della… - Rom_Lisa : RT @GiovanniAgost20: Francesco Facchinetti si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown non siano in realtà peggio della… - Barbaga3Gaetano : RT @GiovanniAgost20: Francesco Facchinetti si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown non siano in realtà peggio della… - alessandro_rota : RT @Open_gol: «Se lo Stato non aiuta i bisognosi, chi tra di loro non muore per il virus rimarrà presto senza soldi», ha detto in un video… - zazoomblog : Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non si gioca con la vita» -… -