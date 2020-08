Coronavirus: positivi 2 calciatori Torino,timori per 3 (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - Torino, 20 AGO - Due giocatori del Torino sono risultati positivi al test del tampone per la ricerca del Coronavirus. Lo comunica il club granata. "Il Torino Football Club comunica che due ... Leggi su corrieredellosport

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 15.360 • Deceduti: 35.412 (+7, +0,02%) • Dimessi/… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - lucarango88 : @MediasetTgcom24 ?? Dati #Coronavirus #Lombardia #20agosto Casi positivi +154 (97.718 +0,16%) Deceduti +2 (16.846 +0… - AnsaVeneto : Coronavirus: Veneto, 159 positivi in ultime 24 ore. In isolamento 6.565 persone, conteggio vittime sale a 2.100… -