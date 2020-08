Baronissi, quattro positivi: tre rientrati da Malta (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Alla vigilia della decisione della regione Campania di sottoporre a tampoe quanti rientrano da vacanze all’estero con i test che saranno effettuati direttamente all’aeroporto di Capodichino, arriva un’ulteriore conferma del contagio che viaggia da Malta verso l’Italia. Sono tre su 4 i cittadini di Baronissi risultati positivi al coronavirus dopo una vacanza nell’isola del Mediterraneo (tutti e tre rientrati da Malta) e un altro contagiato. La conferma in un nota diffusa dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: “Raccomando a tutti di indossare la mascherina protettiva, di osservare il distanziamento sociale, di evitare assembramenti, di curare rigorosamente ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi quattro

L'Occhio di Salerno

La Polisportiva Santa Maria ha ripreso a lavorare in vista della prossima stagione sportiva che prenderà il via il 20 settembre con la Coppa Italia. I giallorossi si sono ritrovati mercoledì 5 agosto, ...Altri quattro innesti Under a disposizione di mister Gianluca Esposito. La Polisportiva Santa Maria comunica, infatti, di aver ufficializzato gli ingaggi di Mario Migliarotti, Alessandro Lambiase, Pie ...