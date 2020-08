VIDEO – Valore e coraggio: Calcagni commuove Sindaco e Arcivescovo (Di mercoledì 19 agosto 2020) ‘Mai arrendersi’: non è solo un messaggio bensì la Carta d’Identità del Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni, Campione Paralimpico, Uomo dedito da sempre al sociale e Padre di due meravigliosi figli che trasformano in amore per la vita i suoi sacrifici. Il suo vissuto costituisce un Esempio di come la malattia può devastare un corpo ma non toglierli la voglia di vivere, ogni nuovo giorno, sino all’ultimo respiro.“La vita è un soffio… Una boccata di ossigeno. Non trattenere il fiato… Respira intensamente… Prendi più ossigeno che puoi… E vivila attimo per attimo… Più intensamente che puoi… Fino in fondo… Fino all’ultimo respiro!” (Carlo Calcagni, guarda il ... Leggi su ladenuncia

Esercito : Quattro secoli di storia non hanno scalfito le tradizioni e il valore della #Cavalleria italiana e in particolare d… - GDF : #GdF #Milano: #caporalato nella Martesana, #sequestrata azienda agricola per un valore di oltre 7,5 milioni di euro… - trasferirsicana : VIDEO CORSO GENERALE CANARIE: Ci sono tanti video di altissimo valore dove ti parlerò di: lavoro, pensioni, tasse,… - meryanne61 : RT @matitesbagliate: “ #bisognaPrendere tutto ciò che abbiamo e renderlo sempre il valore aggiunto in più che è la differenza.” buongiorno… - maliapaulson3 : RT @ErjetaOfficial: Volevo dedicare questo post ad 1 donna eccezionale,dalla quale ho imparato molto e continuo ad imparare dal lontano 20… -