Usa 2020, Biden riceve la nomination dem (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 19 AGO - Biden ha ufficialmente ricevuto la nomination democratica per la Casa Bianca. Durante la convention di Milwaukee l'ex vicepresidente Usa ha superato il quorum dei delegati ... Leggi su corrieredellosport

La serata, in cui interviene anche Jill Jacobs, la moglie di Biden pronta a diventare la prima first lady italo-americana, è quella del "roll call", l'appello dei 57 Stati e territori Usa, con i loro ...In meno di un anno di carriera ha creato una campagna sul distanziamento sociale con Procter&Gamble da 16 miliardi di visualizzazioni, è stata ospite dei più importanti show televisivi Usa, ha ...