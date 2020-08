Rinnovo Ibrahimovic, la situazione può sbloccarsi entro la prossima settimana (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rinnovo Ibrahimovic, la situazione può sbloccarsi entro la prossima settimana: bisogna limare la distanza tra offerta e domanda Il Milan vuole assolutamente chiudere nel minor tempo possibile la questione Rinnovo legata a Zlatan Ibrahimovic. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb.com la situazione dovrebbe sbloccarsi entro lunedì. C’è in ballo il prolungamento di un anno, ora bisogna trovare soltanto l’accordo tra l’offerta del club e le pretese economiche dello svedese. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni, ma l’accordo sembra essere vicino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Rinnovo #Ibrahimovic, forte possibilità che la situazione possa sbloccarsi entro il raduno #Milan - DiMarzio : Le ultime sulla trattativa tra il #Milan e #Ibrahimovic - Sport_Mediaset : #Milan, rinnovo #Ibrahimovic: #Raiola chiede 15 milioni lordi a stagione. #SportMediaset - Angelo_Z93 : RT @86_longo: ?? il #Milan sta lavorando su 3 priorità assolute: rinnovo #Ibrahimovic, terzino dx e mediano. In uscita #Krunic, #Gabbia (pos… - calciomercatoit : ???? #Ibra vuole chiudere in grande: l'#Hammarby non può essere un'alternativa al #Milan -