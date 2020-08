Ricorso respinto dal Tar del Lazio. Le discoteche restano chiuse (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Tar Lazio ha respinto il Ricorso dei sindacati delle associazioni da ballo contro l'ordinanza con la quale il ministero della Salute ha 'chiuso' le discoteche e introdotto l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici in cui si determina il rischio di assembramenti. La decisione è stata depositata stamattina, a meno di 24 ore dall'istanza Silb-Fipe: si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale già fissata per la prima udienza utile, il 9 settembre. Leggi su agi

Niente da fare per discoteche e locali notturni: almeno per ora non riapriranno. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai gestori contro l’ordinanza del ministero della Salute che, il 16 ...Le discoteche resteranno chiuse. Almeno per ora. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il c ...