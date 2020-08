Play-off Nba, Gallinari non basta ai Thunder, Lakers ko (Di mercoledì 19 agosto 2020) ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Una grande prestazione, ma una sconfitta che fa cominciare in salita il cammino dei suoi Thunder nei Playoff Nba. Questo il bilancio della notte vissuta da Danilo Gallinari che ha cercato di trascinare i suoi al successo nel match perso contro gli Houston Rockets, in gara-1 del primo turno. Il “Gallo” è il miglior realizzatore di Oklahoma con 29 punti (3 rimbalzi e 3 assist per lui), mentre Chris Paul sfiora la tripla doppia mettendo a referto 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Sono 17 i punti e 12 i rimbalzi di Adams, non incide Gilgeous-Alexander (9 punti) e tutto questo non basta a fermare il “Barba” e i suoi compagni che si impongono 123-108. Harden ne fa 37 aggiungendo anche 11 rimbalzi, ma per i Rockets è importante anche il contributo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ORLANDO (Stati Uniti) - Parte in salita il cammino dei playoff per Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, prime classificate nelle rispettive Conference nella regular season, come pure per Oklahoma Cit ...

