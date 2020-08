Netflix: Gli sviluppatori stanno testando una nuova funzionalità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come gli utenti di Netflix ben sanno i contenuti presenti sulla piattaforma sono tanti, quindi a questo proposito gli sviluppatori stanno cercando di testare una nuova funzionalità. La quale, permetterebbe di velocizzare la ricerca di un film (o di una serie Tv). Qual è la nuova funzionalità che il team di Netflix sta testando Gli sviluppatori di Netflix stanno pensando di aggiungere una nuova funzionalità, la quale attualmente è in fase di test e che prevede l’inserimento del tasto di riproduzione casuale (Shuffle Play).Questa comoda opzione la si potrà trovare all’interno della schermata principale, più precisamente ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Netflix: Gli sviluppatori stanno testando una nuova funzionalità - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Nuovo singolo per #Levante in collaborazione con gli #Altarboy #vertigine #baby3 #BabyNetflix @levantecanta @NetflixIT… - Spettakolo_mag : Nuovo singolo per #Levante in collaborazione con gli #Altarboy #vertigine #baby3 #BabyNetflix @levantecanta… - hanyaukusea : @panicandnodisco vorrei sapere come abbia fatto tim vision a produrre una cosa del genere e come gli sia saltato in… - panicandnodisco : NETFLIX HA PRODOTTO UNA SERIE SULLA DARK POLO GANG MI STRAPPO GLI OCCHI -