Mercato Juventus, assist dal Napoli: Dzeko si avvicina

Mercato Juventus – Edin Dzeko potrebbe essere il primo rinforzo per l'attacco di Andrea Pirlo che, quasi sicuramente, perderà Gonzalo Higuain durante questa sessione estiva. Lo scambio che avverrà tra la Roma e il Napoli per quanto riguarda i cartellini di Cengiz Under e Arkadiusz Milik libererebbe l'ex Manchester City, seguitissimo anche dall'Inter di Antonio Conte. "La Roma è intenzionata a prendere Milik offrendo Under e 15 milioni. Non è la cifra giusta, perchè il Napoli chiede 20 milioni insieme al turco- ha confermato Ciro Venerato-. In tutto questo la Roma deve prima cedere Dzeko, ma soprattutto va convinto Milik che deve aprire ai giallorossi abbandonando l'idea ...

