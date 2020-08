Lione-Bayern Monaco: Lewandowski ancora in gol, a segno in Champions da nove partite (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Robert Lewandowski timbra il cartellino anche il Lione-Bayern Monaco, gara valevole per la semifinale di Champions League 2019/2020. Il centravanti polacco, con il 3-0 messo a segno contro i francesi, arriva a ben nove partite di fila con gol nella coppa dalle grandi orecchie. Splendido il suo colpo di testa a pochi minuti dalla fine di una partita già decisa, ma comunque divertente per tutti i 90 minuti. Leggi su sportface

