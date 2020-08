Il retroscena: Koulibaly aspetta il via libera. Napoli e City trattano sui bonus (Di giovedì 20 agosto 2020) Kalidou Koulibaly aspetta il via libera. Lui ha completamento accettato la proposta del Manchester City, ingaggio da 9-10 milioni a stagione. Il suo ciclo a Napoli ormai è ai titoli di coda, vi abbiamo raccontato tutto. Cosa manca adesso? Che i due club trovino l’intesa definitiva sui bonus, partendo da una base fissa da 70 milioni. Queste trattative non si chiudono in poche ore, ovviamente, chi lo pensa conosce il mercato a modo suo. Si tratta soltanto di avere pazienza, ma la scelta di Koulibaly è stata ormai fatta. In attesa della quadratura definitiva tra Manchester City e Napoli, passaggio imprescindibile per arrivare alla fumata bianca. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla

