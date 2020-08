Il golpe in Mali minaccia la Francia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron è sulla graticola: il Mali è un paese con cui ha legami storici e strategici. Da 7 anni, 5 mila militari francesi sono distaccati nel paese. Ora sono accusati di volersi impadronire delle risorse e di avere legami con gruppi armati touareg separatisti.Nella notte il presidente Maliano Ibrahim Boubacar Keïta, al potere dal 2013 ed eletto per un secondo mandato due anni fa, e il suo primo ministro, Boubou Cissè, arrestati ieri nel tardo pomeriggio nella capitale Bamako da alcuni militari in rivolta già dal mattino, hanno annunciato le dimissioni e lo scioglimento di parlamento e governo. «Non voglio che venga versato sangue per restare al potere», ha detto in un breve discorso trasmesso dalla televisione di Stato il presidente Keïta. Il portavoce dei ribelli ha ... Leggi su panorama

