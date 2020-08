Gioele Mondello, il pm: “Non possiamo dare certezze” – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il giallo della scomparsa di Gioele Mondello, il pm: “Non possiamo dare certezze”, ma poi aggiunge: “Vicini alla famiglia”. Poco prima delle 18, il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, dopo il lungo sopralluogo, ha rilasciato le attese dichiarazioni sul ritrovamento di resti ossei oggi a Caronia. Si ritiene che siano del piccolo Gioele Mondello, scomparso … L'articolo Gioele Mondello, il pm: “Non possiamo dare certezze” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Sarebbero di un bambino i resti umani ritrovati poco fa tra le campagne di Caronia da un carabiniere in congedo in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato, lo scorso 8 ...Sarà necessario l’esame del Dna per avere la conferma definitiva che i resti ossei trovati a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo appartengano al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scompars ...