Chi è Julius Lothar Meyer, omaggiato dal doodle di Google (Di mercoledì 19 agosto 2020) Julius Lothar Meyer fu un chimico e scrittore tedesco nato 190 anni fa, precisamente oggi. Fu uno dei due scienziati, (l'altro, più conosciuto fu Mendeleev) che scoprì (in modo indipendente) la legge periodica degli elementi chimici e pose le basi per le prime tavole periodiche. Google ha scelto di omaggiare e ricordare il chimico tedesco con il suo doodle odierno.

Chi è Julius Lothar Meyer, il protagonista del doodle di Google di oggi? Di tanto in tanto Google sostituisce il suo logo, nella hompage del motore di ricerca per celebrare alcuni particolari eventi e ...L’altra tavola periodica, l’altro chimico che mise in ordine pesi molecolari, sistematizzando gli elementi. I doodle – le immagini che compaiono nel motore di ricerca Google – sono un modo per celebra ...