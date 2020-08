Biohacker: esperimenti genetici pericolosi nella nuova serie thriller di Netflix (Di mercoledì 19 agosto 2020) Biohacker - Netflix Amore, vendetta ed esperimenti genetici sono gli ingredienti principali di Biohacker, la nuova serie Netflix tedesca disponibile da domani, giovedì 20 agosto 2020, sulla piattaforma streaming. Composta da sei episodi, diretti da Christian Ditter, la nuova produzione avrà al centro della scena due donne, diametralmente opposte tra di loro, e si tingerà di thriller quando un gruppo di studenti porterà avanti in segreto tecnologie di biohacking in grado di cambiare, in maniera irreversibile, il destino dell’umanità. Biohacker: trama e anticipazioni Friburgo. La studentessa Mia Akerlund (Luna Wedler), profondamente segnata dalla morte del ... Leggi su davidemaggio

E se alcuni studenti sperimentassero in segreto tecnologie di biohacking che potrebbero cambiare l’umanità? La storia estremamente coinvolgente di Biohacker ruota intorno ad amicizia, amore e vendetta ...

