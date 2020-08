Barcellona, Koeman: “Messi? Non so se devo convincerlo a restare” (Di giovedì 20 agosto 2020) "È un sogno che si avvera per me essere qui". Così Ronald Koeman seduto accanto a Josep Maria Bartomeu nell'Auditori 1999 del Camp Nou alla sua presentazione come nuovo tecnico del Barcellona. Koeman, 57 anni, è stato chiamato per il suo passato, ha giocato nel Barça per 6 anni vincendo 4 Liga di fila ed è "l'eroe di Wembley" suo il gol alla Sampdoria della prima Champions blaugrana nel 1992. "Non sono qui per fare una rivoluzione, ma per prendere decisioni. Dobbiamo vedere cosa è meglio per il club, se c'è da cambiare cambieremo, ma con comunicazione e rispetto. L'importante è cambiare l'immagine offerta la settimana scorsa contro il Bayern. Bisogna lavorare, lottare e tornare al vertice, la posizione che spetta a questo che è il miglior club del mondo".Nessun nome. Ma di ... Leggi su ilfogliettone

