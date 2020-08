«Bake Off Italia 2020»: ecco i concorrenti (tra cui la prima Drag Queen della storia del programma) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il forno si scalda, sempre ammesso che abbia mai avuto il tempo di raffreddarsi. Al di là della riscoperta del piacere di panificare e realizzare dolci e torte per ingannare la quarantena, l’ottava edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il programma che per eccellenza addolcisce le tavole degli italiani tra bignè e croquembouche, si prepara a tornare su Real Time in prima serata a partire da venerdì 4 settembre. Insieme alla conferma dei tre giudici veterani, ossia Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, quest’anno si aggiunge anche Csba dalla Zorza, che rivedremo proprio su Real Time con la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti il 31 agosto. Lo spirito della gara, però, rimarrà quello di sempre. Leggi su vanityfair

DiscoveryItalia : #BakeOffItalia @realtimetvit ecco i 16 concorrenti, le schede video su #dplay @Agenzia_Ansa - - CapaldoG : RT @GDS_it: Riparte #BakeOffItalia, in gara anche una palermitana - CapaldoG : RT @varesenews: Bake Off Italia, due varesine nel cast dell’edizione 2020 - nmrpmv : a settembre ricomincia: uomini e donne, bake off, xfactor, baby, gf, temptation, sono emozionata - GDS_it : Riparte #BakeOffItalia, in gara anche una palermitana -