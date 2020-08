Allerta alimentare: riscontrata salmonella in alcuni filetti di pollo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuova Allerta alimentare per filetti di pollo marinati e surgelati. riscontrata presenza di salmonella. Prosegue la lunga lista di allerte alimentarti che quest’estate si sono susseguite senza tregua. Tra i problemi riscontrati più di frequente c’è stato quello della salmonella che al momento sembra essere un problema non solo da noi ma anche in atri … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Come molti sapranno, la salmonella è un microrganismo patogeno che porta ad infezioni gastrointestinali e che in genere si contrae dopo l’assunzione di alimenti contaminati. Carni e uova sono quelle ...

Per questo motivo esistono le allerte alimentari che, quasi quotidianamente ci danno modo ... eritrosina Data di campionamento: 20/05/2020 Sebbene l’allerta sia stata classificata come non seria, è ...

