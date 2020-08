Aggiornamento Covid-19: il dato più alto in Regione da aprile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 56 (*) Tamponi del giorno: 2.774 Totale positivi: 5.403 Totale tamponi: 369.227 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 440 Guariti del giorno: 34 Totale guariti: 4.345 (di cui 4.336 completamente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Aggiornamento Covid-19: il dato più alto in Regione da aprile proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

repubblica : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Covid' [aggiorname… - vi__enne : Aggiornamento #Rischio #coronavirus #19agosto Analisi completa: - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - kitteram : Aggiornamento emergenza #coronavirus #Covid_19 #COVID19 in Italia del #19agosto - - Teleradiopace : Aggiornamento dati covid in Liguria: oggi 30 nuovi contagi e calano di 2 unità gli ospedalizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento Covid COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, nuovo picco in Sardegna: 37 positivi

CAGLIARI. In Sardegna oggi 19 agosto si registrano 37 nuovi casi: 20 nel nord Sardegna, 13 a Nuoro, 3 nella Città Metropolitana di Cagliari e uno nella provincia del Sud Sardegna. Salgono a 1.549 i ca ...

Sono ben 37 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna

: 20 nel nord Sardegna, 13 a Nuoro, 3 nella Città Metropolitana di Cagliari e 1 nella provincia del Sud Sardegna. Salgono così a 1.549 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. Resta invariato ...

CAGLIARI. In Sardegna oggi 19 agosto si registrano 37 nuovi casi: 20 nel nord Sardegna, 13 a Nuoro, 3 nella Città Metropolitana di Cagliari e uno nella provincia del Sud Sardegna. Salgono a 1.549 i ca ...: 20 nel nord Sardegna, 13 a Nuoro, 3 nella Città Metropolitana di Cagliari e 1 nella provincia del Sud Sardegna. Salgono così a 1.549 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. Resta invariato ...