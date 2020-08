Zingaretti non può rispondere alla lettera aperta di Sales: la Campania è un feudo politico (Di martedì 18 agosto 2020) Tutto tace. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, non ha ancora trovato il tempo di rispondere alla lettera aperta scritta da Isaia Sales e pubblicata sul Fatto Quotidiano. Una missiva diretta, in cui senza tanti giri di parole vengono affrontate ed elencate tutte di un fiato nella loro sconcertante e aberrante crudezza le contraddizioni, gli opportunismi, il disinvolto cinismo politico delle scelte, fin qui, messe in campo dal complesso apparato di potere che fa capo al ricandidato presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un affresco di anacronistica realpolitik dove tutto si tiene con il fine che travalica i mezzi in una forma riammodernata ed estremizzata di un machiavellismo in salsa salernitana. Lo spaccato che emerge dalle inchieste e ... Leggi su ilfattoquotidiano

bendellavedova : Zingaretti chiede di nuovo, dopo 50 gg, a Conte di attivare “subito” il Mes perché “ogni giorno sprecato è imperdon… - AndreaMarcucci : Ho detto al @Corriere che l’alleanza tra Pd e 5 stelle non è scontata, ma che se lo diventasse Zingaretti dovrebbe… - pdnetwork : Senza questo governo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia. Il Pd è la garanzia ed è il motore affinché le co… - rosanna_vespoli : #Zingaretti...Ha ragione..Bisogna fare #progetti credibili,concreti e di valore strategico...MA,soprattutto AFFIDAT… - AndreaAndrei10 : @ricpuglisi Non ci può stare ma al momento le alternative sono poche. Per le regionali,esToscana,che facciamo,lasc… -